publié le 27/05/2019 à 00:21

Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Rassemblement National remporte les élections européennes en Ardèche, ce dimanche 26 mai. La liste portée par Jordan Bardella est arrivée en tête de ce scrutin avec 23,39% des suffrages, selon les premières estimations. Le parti devance ainsi la liste La République En Marche, qui a récolté 19,21% des voix et celle d'Europe Écologie Les Verts avec 13,86%.



Dans l'Ain, le RN est en tête avec 24,28% des voix. Il devance ainsi LaREM (22,36%) et EELV (13,78%).



Dans l'Allier, le RN est en tête avec 25,43% des voix. Il devance ainsi LaREM (19,55%) et Les Républicains (11,13%).

Dans le Cantal, LaREM est en tête avec 21,93% des voix. Elle devance ainsi le RN (20,88%) et l'UDC (16,77%).

Dans la Drôme, le RN est en tête avec 23,35% des voix. Il devance ainsi LaREM (20,52%) et EELV (15,83%).



Dans la Haute-Loire, le RN est en tête avec 22,48% des voix. Il devance ainsi l'UDC (19,56%) et LaREM (16,96%).



Dans la Haute-Savoie, LaREM est en tête avec 25,32% des voix. Elle devance ainsi EELV (18,13%) et le RN (18,9%).



Dans l'Isère,*



Dans le Puy-de-Dôme, LaREM est en tête avec 21,15% des voix. Elle devance ainsi le RN (19,22%%) et EELV (12,55%).



Dans la Loire, le RN est en tête avec 24,54% des voix. Il devance ainsi LaREM (21,51) et EELV (12,61%).



Dans le Rhône, *



En Savoie,*



*Plus d'informations à venir sur les résultats des autres départements...