Les premières estimations des résultats du second tour des élections régionales en Pays de la Loire sont tombées. La présidente sortante de la région des Pays de la Loire, Christelle Morançais (LR) est arrivée loin devant l'écologiste Mathieu Orphelin.

La tête de liste LR obtiendrait 46,3% des suffrages, loin devant la liste d'union de la gauche de Matthieu Orphelin (34,6%). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LREM/MoDem recueilleraient respectivement 10,8% et 8,3% selon un sondage de l'institut Ipsos/Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France et LCP.

Au premier tour, la présidente sortante LR Christelle Morançais devance de 16 points le candidat écologiste Matthieu Orphelin (ex-LREM) et le socialiste Guillaume Garrot. La tête de liste LR a obtenu 34,29% des suffrages, loin devant Matthieu Orphelin (18,70%) et Guillaume Garrot (16,31%). Les candidats Hervé Juvin pour le Rassemblement National et François de Rugy pour LaREM/MoDem recueillent respectivement 12,53% et 11,97%.

Pour le second tour, Christelle Morançais a écarté toute alliance avec François de Rugy, affirmant : "Ma liste du premier tour sera la même pour le deuxième tour". En revanche, les listes L’Écologie Ensemble et le Printemps des Pays de la Loire ont scellé leur alliance. Guillaume Garot est la tête de liste en Mayenne et Matthieu Orphelin, 3e sur la liste du Maine-et-Loire.

En 2015, la liste LR de Bruno Retailleau a remporté les élections régionales en Pays de la Loire (42,70%), obtenant 54 sièges au Conseil régional. La liste PS menée par Christophe Clergeau (37,56%) a remporté 26 sièges.