Résultats élections régionales 2021 dans le Grand Est : Jean Rottner largement en tête

Jean Rottner (LR) et sa liste Plus forts ensemble sont arrivés en "largement en tête" lors du premier tour des élections régionales ce 20 juin dans le Grand Est. Il devance Laurent Jacobelli (RN) et sa liste Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine, selon les premières estimations.

>> Suivez l'élection régionale minute par minute dans notre direct.

La liste complète des candidats au premier tour dans le Grand Est :

Plus forts ensemble conduite par Jean Rottner (LR)

Rassemblement pour l'Alsace, la Champagne-Ardenne et la Lorraine conduite par Laurent Jacobelli (RN)

Il est temps pour l'écologie et la justice sociale conduite par Éliane Romani (EELV)

La force de nos territoires conduite par Brigitte Klinkert (LaREM)

L'appel inédit pour le Grand Est conduite par Aurélie Filippetti (G•s)

Faire entendre le camp des travailleurs conduite par Louise Fève (LO)

Liberté ! conduite par Florian Philippot (LP)

Stop grand Est, en avant l'Alsace ! conduite par Martin Meyer (UL)

Agir pour ne plus subir conduite par Adil Tyane (UDMF)

En 2015, la liste LR-UDI-MoDem de Philippe Richert a remporté les élections régionales dans le Grand-Est (48,40%), obtenant 104 sièges au Conseil régional. La liste Front national menée par Florian Philippot (36,08%) a remporté 46 sièges. Enfin, la liste PS-UDE-MDP de Jean-Pierre Masseret (15,51%) avait remporté 19 sièges.