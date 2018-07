Résultat de la primaire de la droite : Le Maire obtient 2,4% des suffrages

publié le 26/11/2016 à 15:46

Bruno Le Maire, candidat à la primaire de la droite et du centre, a obtenu 2,4% lors du premier tour du scrutin, ce dimanche 20 novembre, selon les données communiquées par la Haute Autorité à 23h30. Après ce dépouillement partiel (9.505 bureaux), il est le cinquième candidat de ce premier tour juste derrière Nathalie Kosciusko-Morizet. Il n'est donc actuellement pas en mesure de prendre part au second tour, seuls les deux premiers pouvant y prétendre. Le dépouillement des 10.228 bureaux de vote est actuellement en cours. Bruno Le Maire a appelé à voter pour François Fillon voulant être un "acteur du rassemblement".



Véritable outsider de cette primaire de la droite et du centre, Bruno Le Maire a longtemps porté le costume de "troisième homme". Mais la primaire est une longue bataille, et le député de l'Eure a semblé essoufflé ces dernières semaines au point d'être doublé, puis décroché par François Fillon. L'ancien ministre de l'Agriculture, qui s'est régulièrement posé en candidat "anti-système", souhaite même incarner une forme de "renouveau" de la classe politique. Si d'aventure il ne se qualifiait pas pour le second tour, Bruno Le Maire a par ailleurs assuré qu'il ferait connaître sa position. Une consigne de vote qui pourrait peser lourd dans la suite de cette campagne électorale.