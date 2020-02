Bigard boycotté à la télé ? : "On essaie de me faire fermer ma gu…"

publié le 22/02/2020 à 12:30

Ce week-end, Jade et Eric Dussart ont reçu Jean-Marie Bigard dans On Refait La Télé !

En début d'année, l'humoriste était remonté contre le service public et Delphine Ernotte ! Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, il reprochait à la patronne de France Télévisions d'être intervenue pour interdire sa présence dans Vivement Dimanche sur France 2.

Cependant, dimanche dernier, Jean-Marie Bigard était bien présent dans l'émission de Michel Drucker. Ce matin dans On Refait La Télé, le comique a réagi. Si l'interdiction a été levée, selon lui, c'est parce qu'il est intervenu : "J'ai ramené ma gueule, sinon j'y serais pas allé !".

Ensuite, l'humoriste a expliqué, selon lui, quelles pouvaient être les raisons de ce boycott : "C'est la dictature de la "bien-pensance" (...) Au jour d'aujourd'hui, en 2020, on est presque prêt à faire une cellule de dénonciation, qui existe déjà" dit-il avant de continuer : "On essaye de me faire fermer ma gueule et moi je l'ouvre quand même ! C'est con pour eux, parce que ça me fait gagner des "followers" !".

Nous vous proposons de découvrir cette séquence dans son intégralité en vidéo ci-dessus...

L'ultime tournée de Jean-Marie Bigard

En 33 ans de carrière, il aura fait rire plus de 4 millions de spectateurs et vendu plus de 8 millions de DVDs ! Jean-Marie Bigard l'a annoncé : Il était une fois Bigard sera son dernier one-man-show !



Démarré en octobre 2018, la tournée vit ses ultimes représentations. Celui qui est l'un des humoristes préférés des Français y revisite ses meilleurs sketchs mais pas que... Il propose également des surprises et quelques nouveautés.



Autre particularité : Jean-Marie Bigard laisse carte blanche au public. En effet, ce sont les spectateurs qui choisissent les sketchs qu'il interprète sur scène tels que La valise RTL, La chauve-souris, Les expressions, Les grands moments de solitudes, Les proverbes chinois ou encore Le Français et le mec bourré...





"J'ai fait un sondage, officiel, représentatif de toute la population. J’ai demandé à 5.828 personnes de mettre dans l’ordre leurs 20 sketchs préférés, parmi 150. Avec, je tricote, chaque soir, tel que mon humeur me le dicte", explique l'humoriste avant de continuer : "J’ai un canevas que les gens me réclament et je me balade comme un papillon de fleur en fleur. Pour m’échauffer, je raconte quelques blagues. Puis, j’attaque par Le lâcher de salopes, celui que mes fans préfèrent, et d’autres..."

"Il était une fois Bigard - Mes dernières dates", l'ultime spectacle de Jean-Marie Bigard en tournée

Jean-Marie Bigard sillonne actuellement les routes de France. Il passera par exemple le 28 février à Albi, 06 mars à Bonchamp-les-Laval, le 19 mars à Besançon le 24 mars à Dunkerque, le 27 mars à Toulouse, le 07 avril à Lyon, le 17 à Cahors, le 07 mai à Sarrbourg, le 12 juin à Bordeaux, le 19 juin à Saint-Victoret, le 27 juin à Lille ou encore le 30 juin à Trélazé.