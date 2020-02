VIDÉO - Jean-Marie Bigard embrasse Cristina Cordula dans "Les Grosses Têtes"

publié le 25/02/2020 à 18:05

Découvrez Les Grosses Têtes du mardi 25 février 2020 ! Laurent Ruquier vous présente le plateau du jour : Une Grosse Tête à cause de qui certaines femmes ont chopé la fièvre acheteuse autrement appelée : CORDULAVIRUS : Cristina Cordula. Une Grosse Tête qui peut vous faire tousser plus que le coronavirus : Jean-Marie Bigard. Une Grosse Tête qui a effacé les films « Banzaï » et « Rouge Venise » de sa filmographie pour ne pas être mise en quarantaine : Valérie Mairesse. Une Grosse Tête qui a surtout de la fièvre les soir où le PSG joue : Florian Gazan. Une Grosse Tête en quarantaine à l’Académie Française où il entend tousser tous les jeudis : Marc Lambron et enfin une Grosse Tête qui pour Mardi Gras prend toujours des crêpes au Grand-Marnier, sans crêpe : Jean-Jacques Peroni.

Jouez avec Les Grosses Têtes

Inscrivez-vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !

- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300 euros.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.

- Qu'est que vous nous chantez là ?

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900 (0,75 euros).

Bonne chance à tous !



NOUVEAU - "6 Grosses Têtes, 5 Fake News"

Venez défier Les Grosses Têtes ! Découvrez quelle Grosse Tête dit la vérité au milieu des Fake News balancées par les autres...

Inscrivez-vous dès maintenant sur rtl.fr.