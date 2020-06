publié le 04/06/2020 à 09:46

Après plus de 133 jours à Wuhan, ville chinoise où a débuté l'épidémie de coronavirus, le correspondant de France Télévisions Arnauld Miguet a quitté la métropole direction Shanghai. Et c'est avec un petit pincement au coeur qu'il est parti.

"J'ai vécu le quotidien des habitants qui y ont souffert et qui recommencent à vivre. C'était une période passionnante journalistiquement. Et finalement, rester aussi longtemps dans un endroit, dans ce métier on en a pas forcément l'habitude. Alors on commence à s'attacher", a-t-il dit au micro de RTL.

Selon le correspondant de France Télévisions, "le Covid-19 a disparu de Wuhan et cette ville est l'une des plus sures au monde, où l'on a le moins de chance d'attraper le Covid-19".

Et d'ajouter : "Moi-même, je ne peux pas directement rentrer à Pékin car il y a toujours cette peur, cette stigmatisation de Wuhan. Les gens de Wuhan sont des parias. Quand vous dites a Shanghai que vous venez de Wuhan, les gens font un pas de côté et s'éloignent un peu de vous."