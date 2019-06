Jacques Chirac est le leader qui a "le plus impressionné" Vladimir Poutine

publié le 30/06/2019 à 02:40

Vladimir Poutine ne paraît pas être un personnage dont on suscite facilement l'admiration. Pourtant c'est ce qu'à réussi à faire l'un de ses homologues au début des années 2000, alors que le maître de la Russie venait juste de se faire élire pour la première fois (26 mars 2000). En effet, lors d'une longue interview accordée au Financial Times relayée par Le Parisien, Vladimir Poutine a évoqué sa relation avec Jacques Chirac.

Après avoir assuré que le leader mondial qu'il admirait le plus était l'ancien empereur russe (entre 1682 et 1725) Pierre le Grand, il a cité l'ancien chef de l'État français parmi les leaders contemporains. Jacques Chirac est celui qui l'a "le plus impressionné", a assuré Vladimir Poutine.

"Il est un véritable intellectuel, un homme très pondéré et très intéressant", rappelle le président russe. "Quand il était président, il avait sa propre opinion sur chaque question, il savait comment la défendre et il respectait toujours les avis de ses partenaires", explique-t-il.

Tous deux en poste entre 2000 et 2007, ils avaient partagé une opposition à l'intervention américaine en Irak en 2003, et ont toujours mis en avant une relation solide, et même personnelle. Ainsi, Le Monde avait révélé que Jacques Chirac s'était rendu deux fois en Russie après ses mandats de président, à l'invitation de Vladimir Poutine.