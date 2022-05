Remaniement : quel profil pour le prochain Premier ministre ?

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, lors de la cérémonie d'investiture du président le 7 mai 2022

C'est la nouvelle que tout le monde attend. Qui sera le nouveau Premier Ministre d'Emmanuel Macron pour débuter son second mandat en tant que président de la République ? Alors qu'il a annoncé, lors de sa visite à Berlin ce lundi, avoir choisi celui ou celle qui sera nommé dans les jours à venir, Emmanuel Macron n'a semble-t-il pas fait fuiter le nom du prochain chef du gouvernement.

Rassemblés à la confédération regroupant Renaissance, le MoDem et Horizons ce 10 mai aux Docks d'Aubervilliers, les députés et candidats investis pour les élections législatives ont assuré ne pas connaître l'identité du futur Premier ministre : "Si vous avez un nom je suis preneur", a même glissé un sympathisant de la majorité. Un profil se dégage néanmoins dans l'esprit des futurs candidats.

Le futur locataire de Matignon devrait ainsi avoir une fibre sociale, environnementale et un certain goût pour la planification. Ils souhaiteraient aussi un Premier ministre "proche des gens et des citoyens". Un profil féminin est aussi évoqué par plusieurs candidats. Une chose est sûre, ils ont tous "hâte de connaître" l'identité du prochain chef du gouvernement. Emmanuel Macron se rendra ce mardi en fin de journée à cette congrégation, ce sera peut-être le moment choisi par le chef de l'État pour donner des indices sur le futur Premier ministre.

