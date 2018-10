publié le 17/10/2018 à 08:51

Décidé à maintenir le "cap" des réformes après une rentrée calamiteuse, Emmanuel Macron a procédé à son premier remaniement d'ampleur, en nommant au gouvernement huit nouveaux membres et un proche, Christophe Castaner, à l'Intérieur, mais sans véritable coup d'éclat.



Invité au micro de RTL, Benjamin Griveaux estime que ce gouvernement est composé de "personnalités compétentes, là où nous avons des besoins identifiés. C’est aussi l’élargissement et la densification de notre politique et notre volonté d’élargir. On assume d’avoir pris le temps et aussi l’élargissement de notre base politique".

Le porte-parole du gouvernement répond ainsi à l'opposition qui reprochait au président de la République, les deux semaines de flottements avant l'annonce officielle du remaniement. Quant à l'élargissement politique, Emmanuel Macron a nommé Franck Riester, de droite, mais aussi Didier Guillaume, issu de la gauche.