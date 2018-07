publié le 27/11/2017 à 08:32

On a vu arriver deux petit nouveaux le week-end dernier au gouvernement. Deux renforts à Bercy : Delphine Gény-Stéphann, nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie Bruno Le Maire ; et Olivier Dussopt, nommé secrétaire d'État chargé de la Fonction publique auprès de Gérald Darmanin. Dussopt, c'est une minuscule prise de guerre.



Son arrivée au gouvernement n'est pas une révolution. D'ailleurs ce mini-remaniement, on l'a dit, c'est un ajustement. Emmanuel Macron, qui fait toujours tout avec méthode, a choisi de faire du très technique - c'est le cas avec Delphine Gény-Stéphann, Polytechnicienne, qui connait bien le monde de l’industrie - et du très politique - avec Olivier Dussopt donc. Très politique au point d'en être cocasse.

Dussopt, ou l'art de la palinodie

L'ancien directeur de communication de François Hollande, Gaspard Gantzer, vient de publier un livre qui s’intitule La politique est un sport de combat. Eh bien la politique est parfois aussi un bel exercice de contorsionnisme. Et Olivier Dussopt nous en fait la démonstration, tant son cheminement politique est fait de saltos arrière et de roulades avant.

Il a quand même réussi l'exploit de changer quatre fois de patron en dix ans. C'est un proche de Martine Aubry, qui va ensuite rejoindre Manuel Valls, avant de devenir porte-parole de Benoît Hamon lors de la campagne de la primaire de 2017, et enfin d'intégrer le gouvernement d'Emmanuel Macron.

Mais attendez. Sa conversion au macronisme n'a pas sauté aux yeux ces six derniers mois : il n'a pas voté la confiance au gouvernement, et il a même voté contre le Budget. Édifiant non ? Ce n'est pas son honnêteté qui est en cause, mais son parcours laisse quand même perplexe.



Si vous voulez, Christophe Castaner a passé plus d'un an dans la conquête du pouvoir auprès de Macron (Benjamin Griveaux pareil). Et puis il vient de chez DSK et Marisol Touraine, il y a une cohérence. Là avec Dussopt, on est dans la palinodie, c'est-à-dire l'art de retourner sa veste, toujours du bon côté comme le chantait Dutronc.

Tant pis pour les zig-zag !

Macron a beaucoup débauché à droite. Donc sans doute a-t-il à l'esprit de rééquilibrer un peu et d'aller chercher à gauche. Par ailleurs, il n'y avait plus de ministère de la Fonction publique, donc il n'était pas inutile d'en créer un.



Mais ce qui intéresse davantage le chef de l'État dans l'itinéraire politique d'Olivier Dussopt, c'est qu'il est le président de l'Association des petites villes de France. Et ça dans sa reconquête des élus locaux, ce n'est pas une petite affaire. Ça vaut son pesant de cacahuètes. Alors tant pis pour les zig-zag, et au diable la palinodie !