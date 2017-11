publié le 24/11/2017 à 20:32

Surprise du remaniement annoncé par l'Élysée ce vendredi 24 novembre, Delphine Gény-Stephann, 49 ans, a été nommée secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des finances, Bruno Le Maire. Ingénieure passée par Polytechnique, elle est également diplômée de l'École nationale des ponts et chaussées.



Contrairement à Olivier Dussopt, député socialiste devenu secrétaire d'État à la Fonction publique, Delphine Gény-Stephann a principalement travaillé en entreprise. Cette personnalité, inconnue du grand public, occupait récemment le poste de directrice du Plan et de la Stratégie de la société française Saint-Gobain, qu'elle a intégrée en 2005. La nouvelle secrétaire d'État a également fait un passage chez le géant de l'aéronautique et de la défense, Thalès, en tant qu'administratrice.

Delphine Gény-Stephann dispose toutefois d'une expérience gouvernementale. Elle avait déjà travaillé en tant que cheffe de bureau à la direction du Trésor puis à l'Agence des participations de l'État au ministère des Finances de 1999 à 2005. Cette ingénieure a par ailleurs été faite chevalier de la Légion d'honneur par le socialiste Arnaud Montebourg lors de la promotion du 14 juillet 2014.

Vous ne la connaissez pas, elle s’appelle Delphine Gény-Stephann et elle est formidable.#Remaniement — Gilles Boyer (@GillesBoyer) 24 novembre 2017