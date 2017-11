Zemmour : "Le remaniement c'est la mousse, ce n'est pas la réalité du pouvoir"

publié le 24/11/2017 à 09:55

"Franchement, le remaniement, on s'en fout". Éric Zemmour ne cache pas son désintéressement des tractations autour des changements dans le gouvernement qui devraient être annoncées ce vendredi 24 novembre. "Le remaniement, c'est la mousse, ce n'est pas la réalité du pouvoir".



Cela fait plusieurs jours qu'il est attendu. "Un remaniement c'est toujours un Vaudeville", confie pour sa part Alain Duhamel, "il y a toujours un côté ridicule et toujours du retard". Selon Éric Zemmour, ce remaniement n'a pas d’intérêt "parce qu'ils gouvernent à trois : Emmanuel Macron, Ismaël Emelien (conseiller spécial) et Alexis Kohler (secrétaire général)". Ils sont deux des plus proches collaborateurs du président Macron. "On a rarement vu une telle concentration du pouvoir" selon Éric Zemmour.



La vrai réalité politique : le congrès des maires. Alain Duhamel revient d'abord sur le fait qu’Emmanuel Macron a "un problème avec les corps intermédiaires". Et notamment avec les maires "qu'il a, au départ, dressé contre lui". Les deux éditorialistes sont d'accord sur le côté "centralisateur" d'Emmanuel Macron. Mais Éric Zemmour pense que le président est dans la contradiction, "son électorat est aux antipodes de sa pratique politique". Politiquement le président se contredirait lui-même : "C'est Macron contre Macron, il a un discours décentralisateur alors qu'il sait très bien que c'est une catastrophe depuis des année".