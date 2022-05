Remaniement ministériel : quels ministres sont concernés ?

Le compte à rebours est lancé pour le gouvernement. La cérémonie de ré-investiture d'Emmanuel Macron aura lieu le samedi 7 mai selon nos informations et sauf changement de dernière minute. Cette date sonnera aussi la formation imminente d'un nouveau gouvernement, le traditionnel remaniement ministériel. On le sait déjà, Jean Castex ne sera plus à Matignon et son successeur au poste de Premier ministre est pour l'heure inconnu.

Pour le reste des 40 ministres et secrétaires d'État du gouvernement, il devrait y avoir du changement. Beaucoup ne devraient plus figurer aux côtés d'Emmanuel Macron. C'est le cas de Jean-Yves Le Drian, ministres des Affaires étrangères, qui l'a fait comprendre dans le JDD. Idem Jean-Baptiste Djebbari aux Transports, qui avait déclaré ne pas être sûr de continuer en politique.

Cédric O, ministre de la Transition numérique a fait savoir qu’il quitterait le gouvernement pour le secteur privé. Plus l'ombre d'un doute en revanche pour Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles. "Après 7 années d’engagement auprès d’Emmanuel Macron, vient le temps de consacrer un peu plus de temps à mes proches et à ma propre famille", a-t-il écrit sur Twitter.

Le doute persiste en revanche pour une liste d'une dizaine de ministres sur la sellette : la ministre des Armées, Florence Parly, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, celui de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa (Citoyenneté) ou encore le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, celle de la Transition écologique Barbara Pompili et Roxana Maracineanu (Sports).

En marge de ce grand coup de neuf, certains poids lourds du gouvernement, peu nombreux ne devraient pas le quitter, comme Élisabeth Borne, ministre du Travail, un temps pressentie pour le poste de Premier ministre. Bruno Le Maire (Économie), Olivier Véran (Santé) ou encore Gérald Darmanin (Intérieur) pourraient aussi conserver leur poste. Selon le JDD, Gabriel Attal pourrait se voir confier un poste au Budget ou à l’Éducation nationale.