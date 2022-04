Son nom est peu connu du grand public, mais figure sur la liste des personnalités pressenties pour Matignon. Véronique Bédague, actuelle numéro 2 de la société immobilière Nexity, a été reçue cette semaine par Alexis Kohler, le secrétaire général de l’Élysée. Le président de la République, qui doit nommer un nouveau Premier ministre, aurait même fait une apparition lors de cette rencontre.

"C’est peut-être la surprise du chef", commente un important Marcheur interrogé par Le Parisien, qui révèle la rencontre. Celle qui signait une tribune appelant à créer un "ministère régalien de la ville de demain" pour remplacer le ministère du Logement dans le JDD du 17 avril dernier, pourrait correspondre au profil recherché par Emmanuel Macron : "quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive".

Véronique Bédague, classée à gauche, a débuté sa carrière dans l’administration du Budget et le FMI. Après un passage au ministère de l’Économie au début des années 2000, elle est par la suite devenue secrétaire générale de la Ville de Paris. Première et seule femme à être nommée au poste de directrice de cabinet, elle a occupé cette fonction entre 2014 et 2016 pour Manuel Valls, ce qui lui a permis de rencontrer Emmanuel Macron et Alexis Kohler.