publié le 11/10/2018 à 19:22

Cela fait plusieurs jours que le remaniement gouvernemental n'en finit pas de se faire attendre, mais peut-on vraiment parler de crise ? Oui c'est une crise, mais ce n'est pas une crise banale, c'est une crise froide. Ce n'est pas une crise chaude, parce qu'il y a une majorité parlementaire, qu'elle est solide, qu'il n'y a pas de phénomènes de frondeurs, qu'il n'y a pas de tensions entre les membres d'une coalition, qui d'ailleurs n'existe pas.





Il n'y a pas non plus mobilisation générale syndicale, puisque Philippe Martinez en est réduit à dire qu'il ne faut pas juger une manifestation au nombre de manifestants. D'ailleurs les réformes continuent à passer. La loi Pacte est passée, et les discussions sur la réforme des retraites ont mieux commencé que cela n'a été dit.

Mais il y a cependant une crise froide, parce que la personnalité d'Emmanuel Macron est aujourd'hui directement et profondément mise en cause. Les défauts qu'on lui attribue deviennent des stéréotypes, qui apparaissent dans tous les sondages et dans toutes les discussions. De plus, dans ce remaniement, celui qui est en cause, c'est lui, et pas le Premier ministre. D'ailleurs l'image du Premier ministre s'améliore, alors que la sienne, non.

Et ce que l'on voit derrière ça, c'est que si François Hollande s'était affaibli parce qu'il refusait d'incarner l'autorité, avec Emmanuel Macron, c'est le contraire : excès d'incarnation et excès d'autorité.