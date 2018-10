publié le 09/10/2018 à 18:53

Le patron de la CGT se félicite : il estime que cette journée de mobilisation à travers la France contre la politique du gouvernement est une réussite. Invité de RTL Soir ce mardi 9 octobre, Philippe Martinez a jugé qu'il s'agissait d'"une journée de mobilisation réussie, animée, avec des revendications bien présentes". Il estime que les manifestations ont rassemblé près de 300.000 personnes en France.



Cette journée a servi a "exprimer un mécontentement et à mettre en avant des propositions qui montrent que la politique choisir par le gouvernement n'est pas la bonne", a poursuivi le syndicaliste, qui veut maintenant "mobiliser encore plus" et appelle à descendre à nouveau dans la rue.

Dans le même temps, le remaniement gouvernemental se fait attendre, près d'une semaine après la démission de Gérard Collomb. Là-dessus, Philippe Martinez est catégorique : "C'est pas les hommes et les femmes qu'il faut changer, c'est la ligne politique du gouvernement, revenir vers plus de social, plus d'égalité", a-t-il plaidé.

Sur la réforme des retraites, et la possibilité que l'âge légal de départ soit élevé à 63 ans, Philippe Martinez se montre également critique. "Nous, on se bat pour une retraite à taux plein à 60 ans (...) Il faut maintenir la retraite solidaire par répartition, et travailler pour des recettes supplémentaires".