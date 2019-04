Remaniement : "L’objectif est qu'il y ait une génération Macron", dit Alain Duhamel

publié le 01/04/2019 à 20:20

Aucun de ces trois noms étaient attendus. Ni chez les journalistes, ni chez les conseillers, ni même au sein du gouvernement. À travers les nominations surprises de Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin et Cédric O, l'objectif du gouvernement se laisse cependant entrevoir : créer une nouvelle vague macroniste.



Et pour cela, il faut des gens jeunes (ce sont trois trentenaires) et qui incarnent la diversité : deux filles, un garçon, Cédric O est d'origine coréenne, Sibeth Ndiaye est d'origine sénégalaise. Il y a ici une idée de modernité et de changement.

Par ailleurs, il s'agit de personnalités. Par exemple, Sibeth Ndiaye, nouvelle porte-parole du gouvernement, est un tempérament bouillonnant qui parle de manière très "carrée", avec un vocabulaire assez enfantin, mais elle devrait apprendre rapidement.



Amélie de Montchalin, qui était jusque-là première vice-présidente à l'Assemblée du groupe LREM est une très forte personnalité, très énergique et intelligente. Moins connu, Cédric O n'en est pas moins un homme de confiance. L’objectif est qu'il y ait une génération Macron.

Macron veut-il rompre avec l'isolement ?

Force est de constater qu'en matière de recrutement de son entourage, le président de la République a plusieurs handicaps. Le premier est que le personnel de la République en Marche, étant une improvisation récente, ne contient pas de "réserve" de personnalités.



Deuxième élément, au bout de deux ans de toute façon, en cabinet ministériel, le personnel est épuisé et de fait il y a un changement. Enfin troisième raison, c'est un gouvernement qui est jeune (le plus jeune depuis 1962) et il n'y a qu'un tiers de politique. Donc ces nominations sont évidemment une prise de risque.