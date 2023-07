Remaniement : Elisabeth Borne se voit rester à Matignon

À 48 heures de la fin des 100 jours, cap fixé par Emmanuel Macron après des mois de conflit social, Elisabeth Borne voit encore très loin. "On nous promettait le blocage et le chaos, nous avons répondu par le travail et les réformes au service des Français", a fait valoir la Première ministre mardi 11 juillet lors d'un apéritif de fin de saison dans les jardins de Matignon.

Face aux parlementaires de son camp qui avaient été invités pour l'occasion, elle a assuré que la "dynamique" de son gouvernement était "pleinement lancée", malgré des rumeurs insistantes de remaniement. Et si elle n'a pas évoqué son avenir personnel, encore une fois, on a compris qu'elle faisait tout ce qu'elle peut pour conserver son poste.





Elisabeth Borne défend encore une fois son bilan à Matignon. Hier soir, face à ses troupes, elle s'est beaucoup projetée sur la rentrée, comme si la question de son maintien ne se posait même plus. Elle a égrené tous les chantiers qui restaient à mener à terme, sur le plein-emploi, sur l'écologie, sur l'autorité à restaurer après les émeutes. Elisabeth Borne souhaite "continuer à écouter les Français" et "continuer à défendre notre République". Pour elle, l'espoir de continuer tout court.

