L'heure de l'introspection ? Le Rassemblement national est le grand perdant des élections régionales dont le deuxième tour a eu lieu dimanche 27 juin. Le parti de Marine Le Pen aurait réuni au total 20,5% des voix, en chute de 6,6 points par rapport à 2015 (27,1%), selon l'institut Ipsos Fiducial.

Dans le détail, le Rassemblement national est en recul dans toutes les autres régions. Sébastien Chenu perd environ 15 points dans les Hauts-de-France, l'ex-LFI Andréa Kotarac en Auvergne-Rhône-Alpes et l'ex LR Jean-Paul Garraud en Occitanie perdent environ 10 points. Julien Odoul en Bourgogne-Franche-Comté, Laurent Jacobelli dans le Grand Est et Hervé Juvin en Pays de la Loire perdent environ 9 points. Jordan Bardella perd 2,5 points en Île-de-France.



Conséquence : le parti recule donc à nouveau en termes d'implantation locale, après avoir perdu 44% de ses conseillers aux dernières élections municipales, en 2020.

Le Rassemblement national est la première victime de l'abstention Nicolas Bay

Invité de RTL ce lundi 28 juin, Nicolas Bay estime que "le gouvernement a tout fait pour étouffer ces élections régionales". "La date a été décalée presque pendant la période estivale et il n'y a aucune campagne de communication qui a été faite", ajoute-t-il. Quant à la responsabilité de Marine Le Pen ou de son parti, le député européen reconnaît que "le Rassemblement national est la première victime de l'abstention".

Et d'ajouter : "Nous avons un électorat très populaire et l'on sait que dans les contextes où l'abstention est très forte, c'est parce que l'électorat populaire se déplace moins (...) Il faut s'interroger en effet et nous le ferons dans les prochaines semaines et les prochains mois".