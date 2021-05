publié le 03/05/2021 à 06:00

Stature présidentielle et expérience de terrain. Ce sont sur ces deux points que Xavier Bertrand mise pour l'élection présidentielle de 2022. C'est pourquoi le candidat a profité des élections régionales dans les Hauts-de-France pour les transformer en primaire.

Selon notre sondage BVA pour RTL et Orange, deux tiers des habitants de la région des Hauts-de-France estiment que l'ancien ministre de la Santé ferait un bon président de la République. Parmi eux, se trouvent 77% de sympathisants La République En Marche et 89% des sympathisants de droite.

Ainsi, Xavier Bertrand arriverait en tête au premier tour des élections régionales dans les Hauts-de-France avec 33% des intentions de vote. En 2015, celui qui était alors encore membre des Républicains avait obtenu 25% des suffrages lors du premier tour. Cependant, il est important de noter que le président sortant est suivi de près par le candidat du Rassemblement national Sébastien Chenu avec 31% des intentions de vote. Lors du précédent scrutin, Marine Le Pen avait obtenu au premier tour 40,6% des voix.

La gauche rassemblée derrière Karima Delli n'obtiendrait que 17% des intentions de vote. Le candidat La République En Marche Laurent Pietraszewski dépasserait de justesse la barre des 10%, ce qui lui permettrait de se maintenir au second tour.

Un écart qui se réduit entre Bertrand et Chenu au second tour

La situation se tend pour le second tour. Dans l'hypothèse où les quatre listes de la droite, du Rassemblement national, de la gauche et de La République En Marche se maintiennent, Xavier Bertrand arriverait en tête des intentions de votes (36%). Mais il est suivi de près par Sébastien Chenu qui récolterait 34%. Karima Delli obtiendrait 19% et Laurent Pietraszewski 11%. Xavier Bertrand a assuré sur BFMTV être convaincu de gagner "seul" les élections régionales.

Dans l'hypothèse où la liste de La République En Marche ne parvient pas à se maintenir pour le second tour, le report des voix serait favorable à Xavier Bertrand. Le président sortant arriverait largement en tête 44% des intentions de vote. Il devance Sébastien Chenu de huit points.

Hormis Xavier Bertrand et Sébastien Chenu, les autres candidats sont victimes d'un déficit de notoriété. Laurent Pietraszewski et Karima Delli sont connus par, respectivement, 26% et 22% des habitants des Hauts-de-France.