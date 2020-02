publié le 18/02/2020 à 07:44

L'affaire Griveaux est désormais aux mains de la justice. Piotr Pavlenski et sa compagne vont être déférés ce matin, mardi 18 février. Ils risquent une mise en examen pour atteinte à la vie privée. Ils doivent être présentés aujourd'hui à un juge d'instruction.

Le rôle de l'avocat Juan Branco reste trouble. Une information judiciaire va être ouverte pour atteinte à la vie privée. Alexandra de Taddeo, la compagne de l'artiste russe serait la destinataire de ces vidéos. Selon nos confrères du Parisien, elle nie toute implication mais elle assure qu'elle soutient la démarche de son compagnon. L'activiste russe n'a plus d'avocat, Juan Branco a été écarté par le parquet. C'est le troisième acteur de cette affaire hors norme, un avocat dont le rôle reste encore bien flou.

C'est un avocat militant, il a été candidat aux législatives pour la France Insoumise en 2017. Il soutient les "gilets jaunes" et se dit ouvertement anti-Macron. Mais sa position dans ce dossier n'est pas simple car il connaissait l'activiste russe et sa compagne et au moins en partie leurs attentions, au point d'avoir déclaré à Vécu, un média alternatif, "ce qu'on a fait, on l'a fait sans haine." Hier, lundi 17 février, Juan Branco a tenu à rappeler qu'il n'était pas suspect dans ce dossier.

"Il n'y a que deux personnes citées dans cette affaire, je ne suis pas cité dans cette affaire, je ne suis pas mis en cause par le parquet. Il n'y a donc dès lors aucun argument s'opposant à mon implication dans un dossier où dès le départ j'accompagnais, en tant que conseil, monsieur Piotr Pavlenski pour éviter que les conséquences judiciaires auxquelles il pourrait être confronté soient trop graves."

Avec son accord, l'ordre des avocats de Paris a déclenché une enquête déontologique afin de vérifier qu'il pouvait bien assurer la défense de l'activiste russe dans le dossier Griveaux et dans ce dossier seulement, car dans la première affaire, celle de la bagarre le soir du réveillon, qui a valu à Pavlenski son arrestation, Juan Branco s'est immédiatement dessaisi. Il était présent à cette soirée, il est donc cité comme témoin.

À écouter également dans ce journal

Politique - Le tout nouveau ministre de la Santé Olivier Véran a été chahuté dès sa première prise de parole lundi 17 février au début de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée.



Coronavirus - Pékin durcit ses mesures de quarantaine. Le dernier bilan fait état de près de 1.900 morts en Chine continentale et 70.000 personnes contaminées.



Faits divers - Dans le Loiret une retraitée se bagarre pour prouver qu'elle est bien vivante. Jeannine a 83 ans et depuis plusieurs mois sa pension de retraite est sérieusement réduite, car plusieurs organismes considèrent qu'elle est décédée. C'est en fait son mari qui a disparu au printemps dernier.