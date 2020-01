publié le 19/01/2020 à 17:24

Régime universel, système à points... Rachida Dati juge la réforme des retraites voulue par le gouvernement "illisible". "On peut être d'accord sur les principes. Mais ces principes ne sont pas traduits dans le texte envoyé au Conseil d'État", estime Rachida Dati lors du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 19 janvier.

"Le travail n'était ni fait, ni à faire", estime l'ancienne ministre de la Justice. Dans les catégories qui se mobilisent contre le gouvernement, les avocats ont multiplié les actions. Ont-il raison de s'y opposer ? "Non seulement, ils ont un système de retraites équilibré, bien géré (...) On ne réforme pas le système de retraites, on leur dit : 'Donnez-nous de l'argent'", répond Rachida Dati.

Concernant la grève dans les transports, la candidate LR aux municipales à Paris estime que "la ville de Paris aurait pu anticiper avec le service minimum dans les écoles et les crèches. On a abandonné les parisiens à leur sort et on a rajouté du chaos au chaos".