publié le 17/02/2020 à 08:15

Après deux ans de négociation, la bataille autour de la réforme des retraites entre dans le vif ce lundi 17 février à l'Assemblée. La majorité, après une fin de semaine chaotique, va défendre dans l'hémicycle un projet que l'opposition dénonce comme "injuste" et entend torpiller par une nuée d'amendements.

La question du financement de la réforme des retraites continue d'être soulevée par les syndicats et l'opposition. Au Medef, Geoffroy Roux de Bézieux reconnaît : "On ne voit pas plus clair dans le projet du gouvernement. On est sur un projet majeur, on a beaucoup de questions sur le financement. C'est important pour les Français de savoir que le régime sera équilibré".

Invité à l'antenne de RTL, le patron du Medef dénonce "une forme de blackout sur le financement". "On ne peut pas aller dans ce système sans avoir les réponses (...) J'espère que le premier ministre a la capacité de nous répondre. On ne peut pas passer dans ce régime, sans avoir des certitudes sur le financement".

Geoffroy Roux de Bézieux demande aussi plus de temps au gouvernement. "Le calendrier dans lequel on est fermé n'est pas tenable. Deux mois pour trouver des solutions à des problèmes qui se posent tous les jours, ce n'est pas raisonnable", estime-t-il.