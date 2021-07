Retraites : "Si Macron veut nous faire travailler plus longtemps, ça risque de mal passer", alerte Martinez

À la veille d'une réunion entre Emmanuel Macron et les leaders syndicaux et patronaux, mardi 6 juillet, où un certain nombre de sujets d'actualité seront passés en revue, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez est revenu sur le cas de la réforme des retraites et de sa mesure-phare du report de l'âge de la retraite à 64 ans. "Si (Emmanuel) Macron veut nous faire travailler plus longtemps, ça risque de mal passer" a-t-il prévenu, réaffirmant son opposition au texte.

"Traitons la question du financement et pas celle de l'âge", a appelé le syndicaliste qui estime que "le travail, c'est important mais il y a autre chose que le travail dans la vie". Selon Philippe Martinez, le référendum pourrait être un bon outil pour trancher ce débat : "Demander l'avis des gens c'est très bien et on ne le demande pas assez souvent", a-t-il déploré.

Lors de cette réunion prévue à 11 heures, le secrétaire général de la CGT souhaite également demander au président de la République "quand est-ce qu'on passe de la parole aux actes sur la réindustrialisation du pays contre les délocalisations". "Tout ce qu'on a dit pendant le confinement, les belles paroles, eh bien on recommence comme avant" fustige le leader de la CGT.