Propos de Mélenchon contre le Crif : "C'est ignoble", réagit Blanquer sur RTL

publié le 15/12/2019 à 13:00

Invité du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro, dimanche 15 décembre, Jean-Michel Blanquer s'est bien sûr exprimé sur la réforme des retraites et la grogne des enseignants, mais aussi sur le dernier billet de Jean-Luc Mélenchon sur son blog, en date du vendredi 13 décembre. En commentant la défaite de Jeremy Corbyn en Angleterre, le fondateur de la France Insoumise parle de "génuflexion devant les ukases arrogante des communautaristes du CRIF" (Conseil représentatif des institutions juives de France, ndlr).

"C'est ignoble, estime le ministre de l'Éducation nationale. Il n'y a pas d'autres mots. Quand j'ai lu ça ce matin je n'en ai pas cru mes yeux (...) Il fait une analyse sur la défaite de Jeremy Corbyn qui est la sienne mais qui est, comme souvent avec Jean-Luc Mélenchon, assez élaborée, assez intelligente, avec laquelle je suis en profond désaccord évidemment mais en tout cas qui est tout à fait intéressante. C'est sur une page et tout est normal dans ce qu'il écrit".

"Et d'un seul coup, poursuit le ministre, la dernière phrase, qui vient d'être prononcée... C'est comme quelqu'un qui éructe à la fin, comme quelqu'un qui lâche son vomi avant de partir. C'est quelque chose d'ignoble, c'est inacceptable. Il sait très bien ce qu'il fait quand il fait ça (...) Il est dans l’ambiguïté, il dit des choses qui sont aussi scandaleuses que ce que disait Jean-Marie Le Pen à une époque".

Conseil représentatif des institutions juives de France Jean-Michel Blanquer





"Pour moi, il y a Dr Jean-Luc et Mister Mélenchon, image encore Jean-Michel Blanquer. Dr Jean-Luc est républicain, on le voit à la tribune, il dit des choses intelligentes. Il parle de République, on est forcément d'accord (...) Il y a des moments où on se dit c'est même lui qui peut garantir que cette extrême gauche ne dérive pas. Et puis il y a Mister Mélenchon, qui écrit ce genre de blog et c'est scandaleux et on ne doit pas laisser passer ce genre de choses".

"Je pense malheureusement que Mister Mélenchon l'a emporté sur Dr Jean-Luc et ça c'est très grave et aucun d'entre nous, les responsables politiques en général de gauche comme de droite, ne doit laisser passer ce genre de choses (...) J'espère qu'il le corrigera et qu'on retrouvera Dr Jean-Luc".