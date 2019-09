publié le 12/09/2019 à 08:18

10 lignes de métro interrompues, trafic "extrêmement perturbé" aux heures de pointe pour le RER... La journée du vendredi 13 septembre sera noire pour les transports. Les syndicats de la RATP appellent les agents à faire grève pour sauver leur régime spécial de retraite, qui devrait disparaître avec la mise en place du "système universel" voulu par le président Emmanuel Macron.

Invité à l'antenne de RTL, Philippe Martinez estime que le taux très élevé d'agents grévistes (près de 100%, ndlr) "montre le niveau de mécontentement de la RATP. Voilà la réalité du mécontentement dans notre pays qui s'exprime demain à la RATP, hier à la santé". Le secrétaire général de la CGT, ajoute qu'"il y a une solution, c'est prendre en compte la colère qui monte depuis plusieurs mois".

D'après lui, il faut "partir du régime de retraite que nous avons tous et prendre en compte la pénibilité pour tout le monde. C’est un droit et la question est de savoir comment on étend ce droit à plus de monde", lance Philippe Martinez qui souhaite un âge de départ à la retraite fixé "à 60 ans" et "plus tôt pour les métiers pénibles".

