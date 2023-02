Réforme des retraites : pour l'instant, le compte n'y est pas pour l'exécutif à l'Assemblée

"Si j’étais député, je regarderais combien il y avait de manifestants dans ma circonscription et qui a manifesté". Le conseil est signé Laurent Berger, le secrétaire national de la CFDT, invité de RTL ce mercredi 1er février.

Après avoir réussi à rassembler 1,17 million de personnes dans les rues contre la réforme des retraites, le numéro 1 de la CFDT renvoie à la bataille parlementaire. "Ne votez pas cet article 7 qui repousse l'âge légal de départ en retraite à 64 ans", a-t-il lancé dans un message adressé aux députés.

Le syndicaliste renvoie ainsi la balle dans le camp des députés. L'examen du texte sur la réforme des retraites a déjà déclenché des remous en commission des Affaires sociales. Les élus se préparent l'échéance du 6 février. En effet, le texte arrivera, en séance dans l'hémicycle. Les députés auront alors 20 jours pour l'examiner, avant qu'il ne parte au Sénat.



Une majorité qui doute

Majorité relative oblige, rien n'est acquis pour l'exécutif. Pour l'instant, le compte n'y est pas. Comme l'indiquait Le Journal du Dimanche le 29 janvier, six élus Horizons, le parti d'Edouard Philippe et allié de Renaissance, n'ont pas tranché leur vote, entre abstention ou contre.

Au sein de la majorité présidentielle, le doute est installé chez certains. Notamment le député Patrick Vignal qui confie dans Le JDD : "Si la réforme reste en l'état, je ne me sentirai pas de la voter". Le 24 janvier dernier, la députée Barbara Pompili et ancienne ministre de la Transition écologique et solidaire d'Emmanuel Macron sous le précédent quinquennat, a assuré que la réforme des retraites ne pouvait être menée "contre la population". "On a besoin d'avoir la population avec nous quand on veut faire une bonne réforme. Là-dessus, on voit qu'il y a encore du travail", a-t-elle déclaré sur RFI.



En réponse, Elisabeth Borne a exhorté les parlementaires de la majorité à "faire vivre l'esprit d'équipage" et à rester "unis". Lors de ses vœux aux députés, sénateurs et eurodéputés du parti présidentiel Renaissance et des partis alliés Horizons et MoDem, la cheffe du gouvernement a indiqué : "Aujourd'hui, face à ce vent fort, je crois qu'il est plus que jamais nécessaire d'être fidèles à nous-mêmes". "Renaissance, MoDem, Horizons, ainsi que tous ceux qui veulent faire avancer notre pays avec nous, nous faisons face ensemble et nous réussirons ensemble, parce que nous resterons unis", ajoutait-elle.

Des LR indécis ou contre

Chez Les Républicains aussi, ça coince. Malgré de nombreuses négociations avec la droite, dont Eric Ciotti s'était félicité, le gouvernement pourrait être privé du vote de certains élus LR. Selon un décompte réalisé par France inter le 24 janvier dernier, sur 62 députés Les Républicains, 15 élus ont assuré qu'ils voteraient "pour" le texte, si le scrutin avait lieu au moment de leur enquête. 16 députés se positionneraient contre, 7 s'abstiendraient et 4 hésitaient. Quant au 20 élus restants, ils ne se sont pas prononcés.

Et qu'en est-il des députés Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires (LIOT) ? Là encore France inter a sondé les 20 députés qui composent ce groupe. Sur les 20 élus, 19 voteraient contre et un s'abstiendrait. Afin d'atteindre la majorité absolue, 287 voix sont nécessaires. D'après les différents décomptes, la majorité n'en obtiendrait que 265. La course contre la montre est donc désormais engagée.

