Réforme des retraites : Édouard Philippe estime que la réforme "est bonne pour la nation"

Ce n'est une surprise pour personne. Édouard Philippe, ancien Premier ministre d'Emmanuel Macron, a déclaré soutenir "sans ambiguïté" la réforme proposée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. "Il me semble que cette réforme est nécessaire" et qu'elle "est bonne pour la nation", a-t-il déclaré sur BFMTV. "Si nous voulons garantir à notre pays, ce qui est difficile, une prospérité constante, voire plus de prospérité, et si nous devons financer des mesures de justice sociale, alors nous devons travailler plus", a-t-il encore expliqué.

Selon lui, cette réforme "vise à rétablir l'équilibre financier" et "essaie [...] de corriger quelques injustices". "Il y a des avancées dans ce texte, il y en aura sans doute d'autres lors de la discussion au Parlement", mais "prenons garde (…) que, soucieux de faire en sorte que la réforme soit mieux acceptée, et soucieux de faire en sorte qu'il y ait plus de justice, ce qui n'est jamais un mauvais objectif, nous perdions de vue l’impératif d’équilibre du système", a-t-il déclaré.

Concernant l'opposition de certains membres d'Horizons, son propre parti, il a éludé le problème : "Je ne crois pas qu'il y ait des réfractaires. (…) Il y a des députés qui posent des questions, et ils ont bien raison". Édouard Philippe a néanmoins reconnu "la forte opposition des Français" à la réforme. Cette opposition a conduit à des manifestations massives partout en France.

