publié le 29/11/2019 à 17:40

Franck Riester a annoncé ce vendredi 29 novembre la préservation de la redevance audiovisuelle qui devait disparaître en 2022 avec la suppression de la taxe d'habitation. "Il faudrait voir de quelle manière on fait payer la redevance, à partir du moment où on supprime la taxe d'habitation en 2022 et 2023 pour tous les Français", a indiqué le ministre de la Culture sur BFMTV.

"Le président de la République et le Premier ministre ont clairement dit qu'il fallait maintenir un financement spécifique pour l'audiovisuel public, parce que cela permet de garantir un financement pérenne et de garantir l'indépendance par rapport au pouvoir politique", a-t-il continué.

Le ministre de la Culture s'est interrogé sur la suite de cette redevance. "Est-ce qu'il faut la raccrocher à un autre impôt ? Est-ce qu'il faut modifier le mode de calcul, le mode de collecte ?", a-t-il questionné. Vieille de 1933, la redevance rapporte aujourd'hui 3,5 milliards d'euros et est payée par 28 millions de foyers, qui versent 139 euros par an en métropole et 89 euros en outre-mer.