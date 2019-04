Recul de l'âge de départ à la retraite : cafouillages et colère au sein de la majorité

publié le 03/04/2019 à 13:42

Un déflagration qui se fait encore sentir. L'hypothèse d'un recul de l'âge de la retraite, évoqué "à titre personnel" par Agnès Buzyn continue de semer le trouble dans les négociations entre les syndicats et le gouvernement sur la réforme des retraites.



Cette hypothèse provoque une crise à tous les niveaux. Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière, a menacé ce mercredi 3 avril, de se retirer de la concertation sur la réforme des retraites "en l'absence de clarification et de communication", en particulier sur l'âge légal de départ à la retraite.

Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge du dossier des retraites, ne cachepas sa colère. Selon Le Canard Enchaîné, il aurait même été jusqu'à menacer de démissionner. "J'ai instauré une relation de confiance avec les syndicats pour créer un nouveau régime de retraite et voici que les cons de Matignon défendent une mesure uniquement comptable, comme le passage du départ à la retraite à 63 ans ou plus !", se serait-il emporté. Et d'ajouter : "Plutôt partir que faire ça !"

Tensions et colères chez LaREM

Face à cette situation bloquée, Jean-Paul Delevoye attend désormais "une clarification" de la part du gouvernement, a indiqué son entourage à l'AFP. "Il n'a pas pour autant posé d'ultimatum au gouvernement, mais si les engagements pris devant les partenaires sociaux concernant l'âge minimum étaient remis en cause, il en tirerait les conséquences", précise-t-on.



De son côté, Gilles Le Gendre, le patron des députés La République En Marche à l'Assemblée tente d'apaiser la situation. Sur Europe 1, il a indiqué que "Jean-Paul Delevoye veut aller jusqu'au bout de sa réforme et il ira jusqu'au bout de sa réforme et le groupe parlementaire que je préside le soutient de manière inconditionnelle dans la réalisation de cette réforme que nous avons promis aux Français".



Et surtout, il a assuré que "l'âge pivot 62 ans ne bougera pas". Quant à la polémique, "considérons la comme refermée". Ces propos étaient nécessaires puisque "la colère a gagné une grande partie du groupe majoritaire. L'ambiance était 'franchement pourrie', selon plusieurs députés. La plupart des députés voient dans le sujet des retraites une véritable bombe politique", explique Vincent Derosier, journaliste au service politique de RTL.