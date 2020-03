publié le 03/03/2020 à 19:08

"Le parlement était dans l'impuissance". Invité de RTL Soir, Jean-Pierre Raffarin est revenu sur l'utilisation du 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. Une façon de faire qu'il juge conforme "au droit".

"Je n'applaudis pas mais je suis toujours à l'aise avec le droit", a-t-il réagi. "Ce qui produit de la tension politique c'est que les extrêmes aujourd'hui refusent les processus démocratiques traditionnels", a-t-il affirmé, critiquant l'obstruction au texte. "Si les extrêmes ne respectent pas la démocratie, il ne faut pas faire preuve de laxisme, de faiblesse", a-t-il ajouté avant de poursuivre : "Faire appel à la rue quand on n'est pas content du parlement ça veut dire qu'on remet en cause la démocratie participative et représentative et ça c'est grave".

"La politique doit avoir des résultats", affirme Jean-Pierre Raffarin qui estime cependant qu'il reste "beaucoup de choses à clarifier dans ce texte". Pour lui, "le Sénat doit mettre de la sagesse, le gouvernement doit clarifier ce que le Conseil d'état lui a demandé de clarifier".

Jean-Pierre Raffarin est également revenu sur la multitude de critiques reçues par le gouvernement à l'annonce du recours au 49.3 et a dénoncé "une part de cinéma". "Des gens qui ont beaucoup utilisé le 49.3 disent maintenant 'il ne faut pas l'utiliser'", a-t-il fustigé.