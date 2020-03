et Marie-Pierre Haddad

publié le 02/03/2020 à 08:10

Vers un regain de mobilisation contre la réforme des retraites ? Édouard Philippe a déclenché l'article 49, alinéa 3 de la Constitution pour la réforme des retraites. Une décision qui pourrait bien remobiliser le front social.

Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 2 mars, Ségolène Royal se dit "choquée" par la décision du premier ministre. "Ça me choque mais ça choque aussi la société toute entière. "On a besoin plus que jamais d'unité nationale. Pourquoi est-ce qu'il faut faire une nouvelle fois un choix de brutalité envers la société française ?", dénonce l'ancienne ministre qui fustige le "dénigrement de ce pensent les Français".

Selon la présidente de Désir d'avenir pour la planète, le gouvernement est "sourd et aveugle". "Il y a une brutalisation de la société française" et une "violence", estime Ségolène Royal qui tient à souligner "l'absurdité" de la décision d'Édouard Philippe puisque "le débat va continuer au Sénat".