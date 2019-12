publié le 12/12/2019 à 07:01

"On m'a reproché ma féminité". Dans un documentaire diffusé sur Téva vendredi 13 décembre et consacré aux femmes maires, Rachida Dati se confie sur son expérience de femme politique.

Maire du VIIème arrondissement de Paris, elle intervient aux côtés d'Anne Hidalgo pour témoigner notamment, du sexisme qui règne dans les milieux de pouvoirs. Une interview dont un extrait est à découvrir en exclusivité sur RTL.fr.

En France, seules 16% des maires sont des femmes. Partant de ce constat, dans son film "Madame la maire", Aurore Aubin donne la parole à Rachida Dati et Anne Hidalgo, mais aussi à quatre autres femmes qui ont été les premières à prendre la tête de leur ville : Florence Portelli (Taverny, Val d'Oise), Marième Tamata-Varin (Yèbles, Seine-et-Marne), Patricia Bergdolt (Boutigny-sur-Essonne, Essonne), et Annie Galan (Sauvagnas, Lot-et-Garonne).

À l'aube des élections municipales de 2020, toutes s'expriment sur leurs fonctions, la manière dont elles concilient leur vie privée et leur vie publique mais aussi sur le sexisme qu'elles ont subi et subissent encore. Des remarques sur leur physique au mépris de leurs compétences, les six femmes rencontrées par la réalisatrice montrent leur combattivité dans un milieu fait "par et pour les hommes" avec pour objectif de montrer le quotidien de leur fonction. "Les coulisses de la vie politique et du sexisme en politique concernent l'ensemble de nos concitoyens", conclut Anne Hidalgo.

Madame la maire, réalisé par Aurore Aubin, diffusé sur Téva vendredi 13 décembre à 20h50.