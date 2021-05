Quand Jean Lassalle évoque le libertinage de députés et ministres

publié le 12/05/2021 à 19:49

Des députés, des ministres, du libertinage et Jean Lassalle... Avis aux amateurs de moments mythiques en politique, en voici un qui devrait vous ravir. Mardi 11 mai, alors que l'Assemblée nationale débattait de la fin de l'état d'urgence sanitaire et du contesté pass sanitaire, le député s'est levé pour prendre la parole et n'a pas manqué de se faire remarquer.

Evoquant le sujet "tabou" des discothèques, Jean Lassalle a pris un exemple pour le moins parlant pour dénoncer une "inégalité de traitement". "Les plus anciens d'entre nous savent que les lieux d'échangisme ou de libre-échangisme sont restés ouverts durant tout le confinement. De très nombreux de nos collègues y avaient leurs habitudes dans des mandats précédents et je ne compte même pas les ministres", a commencé l'élu avant de se faire interrompre par la présidente de la séance.

Dissimulant un large sourire sous son masque, Annie Genevard a déclaré : "Monsieur Lassalle, vous vous égarez là. Revenons au sujet." "Laissez-moi parler il y a trop de bruit, a rétorqué le député Libertés et Territoires avant de poursuivre, vous n'avez pas fait comme l'arbitre, vous n'avez pas arrêté le chrono." "Non, on peut continuer. Je ne vous coupe pas la parole, je vous demandais de recentrer votre propos", a-t-elle précisé.

"Alors comment peut-on expliquer cette inégalité de traitement avec les discothèques ?", a conclu le candidat à la présidentielle 2022.

Jean Lassalle balance sur les députés et même les ministres qui avaient leurs habitudes sur les clubs libertins avant d’être repris par la présidente de séance 😬 #DirectAN #clubslibertains #COVID19 #discotheques pic.twitter.com/z7ex2PNLfT — Nils Wilcke (@paul_denton) May 11, 2021