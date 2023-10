Punaises de lit : qu'a finalement prévu le gouvernement pour les transports en commun ?

C'est la réponse de l'exécutif aux vidéos montrant des punaises de lit dans les transports en commun, sur des sièges, ou des accoudoirs, diffusées sur les réseaux sociaux. Aucun des cas signalés cette semaine à la SNCF et à la RATP ne sont avérés. Une annonce faite ce mercredi soir 4 octobre par Clément Beaune, le ministre des Transports, à l'issue d'une réunion avec les acteurs concernés.

"Il y a eu ces derniers jours une dizaine de signalements à la RATP", a rappelé le ministre devant la presse, avant d'ajouter : "Ils ont tous été vérifiés, et zéro cas sont avérés". Et de préciser à nouveau : "À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalements ces derniers jours, tous vérifiés et non avérés".

Malgré ces constats, Clément Beaune a souligné qu'il "ne faut pas considérer qu'il n'y aura jamais de problèmes et jamais de difficultés". "C'est pour cela que je pense que la meilleure réponse face à des fake news ou des polémiques inutiles, c'est d'avoir de la transparence", a appuyé encore le ministre.

Pour apaiser la méfiance des passagers franciliens, ce dernier a donc "demandé aux opérateurs de transports de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et recensés". L'objectif de cette publication sera de "prévenir l'inquiétude" des Français, a expliqué Clément Beaune.

De son côté, le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a promis des décisions vendredi, à l'issue de la réunion interministérielle.