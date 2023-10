Punaises de lit : comment éviter d'être escroqué par une entreprise anti-nuisible ?

Le gouvernement compte bien lutter contre les punaises de lit. Il a réuni la SNCF, la RATP et les aéroports au ministère des Transports ce mercredi matin 4 octobre afin de faire face à la situation préoccupante, puisque ces nuisibles se font de plus en plus nombreux en cet automne. Le pouvoir souhaite harmoniser les protocoles et faire le point sur le nombre de signalements, mais aussi lutter contre une nouvelle pratique : des escrocs qui profitent de la détresse des victimes de ces nuisibles.

Tanguy s'est fait avoir par l'un d'entre eux en 2022, après que son appartement de 30 m² a été envahi. Pris de panique, il a contacté une entreprise sur Internet et a payé le montant de 2.600 euros, soit trois fois le montant d'une intervention normale. Il explique à RTL comment cela s'est déroulé : "Ils ont fait un traitement par cryogénisation. Ils voulaient mêler ceci avec de l'anti-larvicide. Ils avaient notamment laissé les produits sur place. On a tout de suite appelé une autre entreprise, beaucoup moins chère et surtout efficace", témoigne-t-il.

Le numéro vert spécialisé contre les punaises de lit met en garde contre ce type d'arnaques : "Il y a énormément d'entreprises qui n'ont pas forcément la labellisation, donc si vous tombez sur quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vous pulvérise des produits achetés dans le commerce, autant vous dire que ça ne fera rien du tout", affirme une conseillère contactée par téléphone.

Comment s'assurer que l'entreprise appelée est dans les clous ?

Ivan Rimbaud, patron de la société "Halte Nuisibles" et administrateur du principal syndicat de la profession, précise comment ne pas se faire piéger : "Il faut s'assurer que le technicien est bien certifié "Certibiocide", qui est délivré par le ministère de l'Environnement"explique-t-il. Le site Internet du syndicat cs3d répertorie la plupart des entreprises agréées.

