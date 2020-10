Présidentielle USA : pourquoi Trump décline un débat virtuel avec Biden

Crédit : MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Donald Trump et Joe Biden, le 29 septembre 2020

publié le 08/10/2020 à 19:31

La question, en suspens depuis plusieurs jours, semblait enfin réglée. La commission indépendante chargée d'organiser les débats présidentiels venait de trouver un terrain d'entente pour les deux camps : le deuxième débat entre Donald Trump et Joe Biden aurait bien lieu comme prévu (le 15 octobre), mais il serait virtuel. En raison de la contamination du président américain par le coronavirus, les candidats se trouveraient donc dans des lieux séparés.

C'était sans compter sur la réaction du candidat républicain. Donald Trump, qui est toujours traité pour le Covid-19, a annoncé dans la foulée, jeudi 8 octobre, qu'il n'y participerait pas."Je ne vais pas perdre mon temps dans un débat virtuel. Débattre, ce n'est pas cela", a-t-il déclaré en direct par téléphone sur l'antenne de Fox Business, avant de s'épancher plus longuement sur les raisons de ce refus.

"Je ne pense pas être contagieux du tout", a-t-il clamé depuis la Maison Blanche, où il est toujours sous étroite surveillance médicale. Les nouvelles règles du débat présidentiel, qui était censé comprendre un panel d'Américains sélectionnés pour interroger les candidats, ont été décidées afin "de préserver la santé et de garantir la sécurité de tous les participants", a souligné la commission d'organisation des débats présidentiels.

Mais rien n'y fait pour le président américain. Cette décision est "ridicule" et n'a qu'un seul objectif : le "couper" à tout moment et "protéger Biden". Un candidat démocrate qu'il estime "avoir battu facilement" lors du premier débat et qu'il "aurait aussi battu lors du deuxième débat".

"Nous ne savons pas ce que le président va faire', a tempéré son rival Joe Biden selon Fox News. "Il change d'avis à chaque seconde, donc pour moi de commenter cela maintenant serait irresponsable", a-t-il ajouté. "Je vais suivre les recommandations de la commission." Trois débats entre Joe Biden et Donald Trump sont en principe prévus avant l'élection du 3 novembre. Le premier a déjà eu lieu le 29 septembre. Les deux autres sont toujours programmés les 15 et 22 octobre.