Présidentielle américaine : Clint Eastwood abandonne Trump pour Mike Bloomberg

publié le 23/02/2020 à 08:50

Il retire son soutien à Donald Trump. L’acteur américain connu pour son engagement politique a choisi son candidat pour la présidentielle du 3 novembre : le milliardaire Mike Blomberg.

Donald Trump devrait “agir de façon plus correcte, sans tweeter et insulter les gens”, conseille l’acteur et réalisateur de cinéma de 89 ans dans un entretien au Wall Street Journal. Bien qu’il apprécie certaines réalisation du Président en place, il juge “désagréables” certains aspects de la vie politique américaine. En 2016, il avait soutenu Donald Trump contre Hillary Clinton, non pas par conviction mais parce que “tout le monde est fatigué du politiquement correct”.

Cette fois-ci, c’est un autre candidat new-yorkais qui plaît au réalisateur de Gran Torino. “La meilleure chose que l’on puisse faire, c’est de faire élire Mike Bloomberg”, déclare Clint Eastwood.

Après une entrée en campagne pour l’investiture démocrate tardive, Mike Bloomberg a fait une percée dans les sondages. L’ancien maire de New York a dépensé la somme considérable de plus 400 millions de dollars pour faire campagne. Il rejoindra la course électorale à partir du 3 mars. En attendant, Bernie Sanders reste favori.