Le candidat Reconquête! à l'élection présidentielle, Éric Zemmour, s'est dit "très fier" ce mercredi 23 février après avoir reçu le soutien politique des descendants de Louis XIV, en vue du prochain scrutin qui aura lieu au mois d'avril.

Dans une interview livrée ce jour au Figaro, l'ancien polémiste a fait part de "son honneur" de recevoir un tel soutien, lui ne manque pas de "rappeler l'histoire" durant ses meetings et discours :"Il y a une continuité évidente entre la monarchie, l'Empire et la République. Ce sont les quarante rois qui ont fait la France, Napoléon qui l'a organisée, et la République qui s'inscrit dans cet héritage", a-t-il dit.

Ce soutien, Charles-Emmanuel et son fils, Amaury de Bourbon-Parme, l'ont formulé le 17 février dernier dans une interview sur le site de Valeurs Actuelles. Les deux hommes ont fait part de leur admiration pour Éric Zemmour, un homme qui "remet des sujets sur la table et qui libère la parole".

Et ce qui leur plait particulièrement, c'est sa "visions de l'histoire, qui remonte depuis plusieurs siècles" : "La plupart des candidats ne parlent que de la Ve République. Elle n'a pas créé tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est à dire le territoire français et la langue. L'histoire est importante pour construire le présent et le futur", a estimé Amaury de Bourbon-Parme.

Un candidat royaliste aux côtés de Zemmour pour les législatives ?

Aussi, "il ne parle pas de République mais de la France, ce qui n'est pas le cas des autres candidats. Quand on va en Espagne, on ne dit pas que l'on va au royaume d'Espagne, et bien là c'est pareil", a fustigé Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Éric Zemmour a en effet pour habitude de terminer ses meeting par "vive la République et surtout, vive la France", ce qui place la France au dessus de la République et cela plait aux royalistes.

Dans cet entretien, Amaury de Bourbon-Parme, a également estimé que ce soutien ne s'arrêtait "pas forcément à une déclaration" et qu'il n'était pas impossible que des fonds soient levés en faveur de la campagne de l'ancien journaliste. Il s'est par ailleurs proposé pour être un candidat du parti "Reconquête!" aux prochaines élections législatives en Normandie :"Je laisse le soin aux équipes de Monsieur Zemmour de faire leur choix", a-t-il commenté.