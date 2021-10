Présidentielle 2022 : "Zemmour n'a jamais digéré son échec à l'ENA", explique Étienne Girard

L'ambition de Éric Zemmour est en grande partie "le fruit d'une revanche sociale". C'est en tout cas le point de vue de Étienne Girard, qui publie jeudi 28 octobre une biographie non autorisée de celui qui n'est toujours pas officiellement candidat à l'élection présidentielle de 2022. Son titre : Le Radicalisé, Enquête sur Éric Zemmour, aux éditions du Seuil.

"Ça fait partie de ses ressorts les plus importants, explique le rédacteur en chef société à L’Express. Il n'a jamais totalement digéré son échec à l'ENA. On est au début des années 1980, c'est un des meilleurs élèves de Sciences Po, tout le monde lui dit qu'il aura la grande école du pouvoir. Et finalement à l'oral il est recalé. Il en tire une humiliation".

"D'ailleurs, pendant quelques années il fait une dépression, détaille Étienne Girard. Il n'a jamais cessé depuis lors de vouloir montrer à l'élite qu'elle s'est trompée et qu'il est un de ses plus fiers représentants. Et là, quelle meilleure revanche qu'être candidat à l'élection présidentielle, et de faire la nique à tous ces représentants de la haute bourgeoisie qui l'ont si longtemps méprisé ?"

L'échec de Marine Le Pen, le déclic ?

Quel a été le déclic ? "C'est une vraie maturation cette candidature. Il y a quelque chose de très important je pense, c'est l'échec de Marine Le Pen, notamment entre les deux tours (lors du débat en 2017, ndlr), où il l'a voit s'échouer totalement face à Emmanuel Macron. Il se dit 'ah en plus elle est de gauche', ce qui l'a redit récemment, 'elle ne fait vraiment pas le job, finalement il n'y en a qu'un qui est bon, c'est moi'".

"Ensuite, aux élections européennes - ça ne l'intéresse pas du tout les européennes - il se rend compte tout le monde le courtise pour qu'il soit candidat. Ça le renforce dans sa conviction que c'est lui le meilleur".