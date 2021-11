Présidentielle 2022 : Zemmour à Londres, un déplacement en demi-teinte pour le polémiste

Toujours non-candidat, l'essayiste Éric Zemmour est arrivé à Londres vendredi 19 novembre pour y rencontrer des Français expatriés et tenter de trouver des soutiens financiers et surtout politiques. Sur ce dernier point, le polémiste d'extrême-droite, en recul dans les sondages, revient bredouille de son déplacement britannique.

Le presque-candidat a pourtant tout fait pour s'afficher avec des figures politiques de poids mais finalement, Éric Zemmour n'a pas rencontré Boris Johnson, le Premier ministre anglais à qui il se compare parfois. Il n'a pas non plus échangé avec des députés : à l'arrivée, il ne reste qu'une visite touristique du parlement aux côtés d'un sénateur.

"J'ai rencontré un Lord", et "j'ai revisité toute l'histoire du parlementarisme anglais, la mère de tous les parlements", a confié le journaliste. À noter que dans cet entretien, les deux hommes n'ont même pas parlé de politique.

400 personnes réunies à une conférence

Finalement, cette visite est à l'image de ces deux jours à Londres, pleine de déceptions. Le polémiste devait prononcer un discours devant la communauté française dans la prestigieuse Royal Institution. La conférence a finalement eu lieu dans un hôtel Ibis. Toutefois, les supporters venus l'écouter étaient plus nombreux que prévu : 400 personnes contre 300 annoncées initialement.

Reste une question : combien Éric Zemmour a-t-il récolté pour sa campagne ? Sur ce point, son équipe reste très discrète.