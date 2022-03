Présidentielle 2022 : qu'est-ce que le "Twitter Space", le nouvel espace investi par les militants ?

Depuis fin 2020, les Twitter Space permettent de créer des salons de discussions audio pour échanger des conversations sur des sujets divers et variés avec d'autres membres de Twitter. Ces "espaces" ont été déployés à la fin de l'année 2020. Ils étaient principalement utilisés par les supporters de football.



Depuis janvier 2022, en pleine période de campagne électorale, les Twitter Space ont été investis par les militants et parfois, par les candidats eux-mêmes. C'est le cas du leader Insoumis Jean-Luc Mélenchon ou du candidat de Reconquête ! Éric Zemmour qui ont eu l'occasion de participer à des réunions sur Twitter Space pour répondre aux questions des participants et échanger sur certains sujets. Ces espaces mobilisent de nombreuses personnes à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit.

À quoi servent les Twitter Space ?

Les Twitter Space sont des salles de discussion audio où les internautes peuvent échanger ou débattre. Tous les utilisateurs d'Internet, qu'ils aient un compte Twitter ou non, peuvent se connecter à ces espaces. Le nombre d'auditeurs est d'ailleurs illimité. Pour rejoindre le Twitter Space, il faut se rendre en haut du fil d'actualité et cliquer directement sur la bulle en cours.

Plusieurs personnes peuvent intervenir dans la limite de 11 intervenants. C'est celui qui a créé le Twitter Space, l'hôte, qui peut contrôler l'audio et choisir qui peut prendre la parole dans le live. Les auditeurs doivent demander l'autorisation à l'hôte pour participer à la discussion à travers un bouton situé en dessous du micro. Dans tous les cas, ils peuvent écouter la discussion audio en direct et réagir avec des émojis.



Pour créer un espace, rien de plus simple : il faut se rendre sur Twitter avec un smartphone iOS ou Android et appuyer longuement sur "composer un Tweet" puis appuyer sur l'icône "Space" violet. Il faut ensuite allumer le microphone avant d'inviter les utilisateurs à se joindre à l'espace. L'hôte peut donner un nom et ajouter une description à l'espace, qu'il pourra changer à tout moment.

Les espaces peuvent être enregistrés par l'hôte qui peut ensuite les rediffuser. Et s'ils ne sont pas enregistrés, Twitter en conserve quand même une copie pendant 30 jours pour vérifier que le contenu n'enfreint pas le règlement de la plateforme. Si une infraction est constatée, Twitter peut prolonger la période de 30 jours par 90 jours supplémentaires après la fin de l'espace. Cela permettra aux utilisateurs de faire appel s'ils estiment qu'ils ont respecté le règlement.

Comment les militants se servent-ils du Twitter Space ?

Les militants ont investi les espaces sur Twitter afin de débriefer les prestations de leurs candidats, d'échanger sur les programmes ou des sujets particuliers. Par exemple, au lendemain du débat entre Pécresse et Zemmour, les militants du candidat de Reconquête ! ont lancé un debrief sur Twitter Space intitulé "Zemmour/mégère". Dans la soirée, le proche conseiller de Zemmour Olivier Ubéda, le responsable numérique Samuel Lafont ainsi que l'ex-député LR Guillaume Peltier ont rejoint le Twitter Space pour "dérouler leurs éléments de langage et empêcher les militants d’étaler leurs doutes au grand jour", a précisé le journaliste Nicolas Massol. Guillaume Peltier avait assuré dans le Twitter Space qu'il était "très heureux de cette soirée".

Les militants n'hésitent pas aussi à comparer le nombre d'auditeurs présents dans les Twitter Space. Par exemple, un espace intitulé "Radio Pécresse Debrief" était organisé par Raphaël Chombart, co-président d'un comité de soutien Valérie Pécresse, avec la présence de la candidate des Républicains. Celle-ci a été moquée par les militants de Zemmour qui se sont mis à comparer les audiences réalisées par les Twitter Space de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour.



Cependant, il faut se méfier de ces comparaisons, puisque si les auditeurs qui se connectent avec leur compte Twitter sont visibles par tous, le nom de ceux qui sont connecté à l'espace sans compte Twitter n'apparaît pas à l'écran. Dès lors, "le nombre d'auditeurs peut ne pas correspondre au nombre réel d'auditeurs", affirme Twitter sur son site.