Polémique Gims : de Schiappa à Zemmour, Valérie Pécresse sommée de s'expliquer

"Les muslims (musulmans), on a les mêmes convictions, arrêtez avec cela". La déclaration ne passe pas et pourrait toucher la campagne de Valérie Pécresse alors que s'ouvre 2022. En cause, des propos tenus par le chanteur Gims sur ses réseaux sociaux où il explique ne plus vouloir qu'on lui souhaite la bonne année, en raison de ses "convictions" religieuses.

Invité ce lundi 3 décembre chez nos confrères de RMC, Marlène Schiappa s'est engouffrée dans la polémique. "J’ai appris récemment dans une émission de télévision que Gims était financé par la région Île-de-France et qu’il avait apporté son soutien à Valérie Pécresse. Je demande aujourd’hui à Valérie Pécresse ce qu’elle pense de ces propos".

Côté majorité, d'autres élus ont invité la candidate LR à s'exprimer sur ce sujet, à l'image de la députée LaREM Aurore Bergé. "On ne collabore pas avec des artistes qui posent l'identité religieuse en préalable", a-t-elle tweeté.

Un porte-parole de la candidate répond

Le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a également pointé du doigt les déclarations du chanteur, dans une formule volontairement sobre. Mais lourdes de sous-entendus. "Maitre Gims, soutien de Valérie Pécresse, vous parle d'identité", avant de repartager la vidéo au cœur de la polémique.

Ce lundi, en milieu d'après-midi, Valérie Pécresse n'avait pas réagi directement. Guilhem Carayon, l'un de ses porte-parole, s'est néanmoins exprimé. "On n’est pas obligé d’être d’accord avec tout ce que dit un artiste qui vous a soutenu à des régionales ! Comment Marlène Schiappa ose-t-elle parler de citoyenneté quand Emmanuel Macron érige en modèle Yassine Belattar, proche des islamistes du Collectif contre l'islamophobie en France et qui se dit "le frère" du Président ?", a-t-il déclaré.