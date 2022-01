INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : Valérie Pécresse veut "détruire les quartiers ghettos"

Comment rassembler la France ? Interrogée sur le lien social par un auditeur sur RTL, la candidate Les Républicains à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, mise sur la destruction "des quartiers ghettos".

"Dans les villes, ce que je souhaite c'est qu'aujourd'hui on arrête les quartiers ghettos, dans les deux sens : quartiers résidentiels d'un côté et grands ensembles de l'autre", assure Valérie Pécresse, invitée sur RTL. "Je souhaite que, dans les dix ans qui viennent, on se donne pour objectif de détruire les quartiers qui sont des quartiers ghettos dans lesquels on a beaucoup trop de logement social, beaucoup trop de détresse sociale et je veux qu'on les reconstruise", poursuit-elle.

"On parle du lien social, quand tous les voisins vivent ensemble en harmonie. Ce que je souhaite, c'est qu'on ait aujourd'hui des quartiers dans lesquels il y ait un plafond anti-ghetto de 30% de logement très social et qu'on puisse tous vivre ensemble avec toutes les classes sociales qui vivent dans le même quartier", illustre la candidate. "Ça permettra de détruire petit à petit des quartiers qui sont devenus des quartiers d'enfermement dans lesquels on concentre des détresses sociales parfois aussi l'économie souterraine, l'insécurité, le communautarisme et l'islamisme".