INVITÉE RTL - Violences faites aux femmes : Pécresse veut en faire "l'une de ses priorités"

Troisième jour de 2022 et le sinistre décompte des victimes de violences faites aux femmes est déjà enclenché. Un nouveau féminicide présumé a eu lieu à Nice. Il s'agit du troisième en deux jours.

Invitée à l'antenne de RTL ce lundi 3 janvier, Valérie Pécresse a été interpellée par un auditeur sur les moyens qu'elle compte mettre en place pour lutter contre les violences faites aux femmes si elle est élue présidente de la République.

La lutte contre les violences faites aux femmes "sera l'une de mes priorités". "On ne peut pas mettre à la présidence de la République une femme et que cette femme ne soit pas protectrice de toutes les femmes de France", a-t-elle déclaré.

Si on va porter plainte, on doit être prise en considération Valérie Pécresse

La candidate Les Républicains à la présidentielle veut "aller plus loin" et propose une "justice spécialisée comme en Espagne". "Je veux un processus singulier où en six jours, les ordonnances sont rendues. Quand on va porter plainte pour violences, c'est que la situation est extrêmement dégradée à la maison et que cela ne va pas s'arranger", explique-t-elle.

Et d'ajouter : "Si on va porter plainte, on doit être prise en considération". Selon la présidente LR de la région Île-de-France, "il faudra former encore davantage les policiers et les gendarmes et organiser un processus judiciaire où la plainte est instruite dans les 72 heures".