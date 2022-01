INVITÉE RTL - Présidentielle 2022 : que propose Valérie Pécresse sur les retraites ?

Lors d'une allocution télévisée début novembre, Emmanuel Macron avait annoncé la suspension de la très controversée réforme des retraites, mesure phare de son quinquennat. La ministre du Travail Élisabeth Borne a assuré qu'il s'agissait d'une "priorité pour 2022". Ce lundi 3 janvier, Valérie Pécresse, invitée de RTL, a répondu aux questions des auditeurs, notamment sur la question des retraites.

"Il faut faire la réforme des retraites", martèle la candidate LR à l'élection présidentielle 2022. "Si aujourd'hui, un certain nombre de retraités ont leur pouvoir d'achat qui baisse et notamment les retraites complémentaires qui ne sont pas réévaluées à l'inflation, c'est parce qu'on n'a pas fait cette réforme des retraites. Pour sauver le pouvoir d'achat des retraités, il faut faire la réforme des retraites. On va vivre plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps", dit-elle.

"Je propose d'aller jusqu'à 65 ans très progressivement, évidemment pas pour les Français qui sont usés par leur travail et je propose de revaloriser le minimum contributif à hauteur du smic net, c'est-à-dire 1.230 euros aujourd'hui. C'est un smic que je veux par ailleurs augmenter", précise-t-elle.