Présidentielle 2022 : pour son dernier meeting, Valérie Pécresse appelle à "faire mentir" les sondages

Celle qui assure porter les couleurs de la droite joue son va-tout. Valérie Pécresse a appelé ses électeurs a "faire mentir tous" les pronostics, lors de son dernier meeting jeudi à Lyon, ultime photo de famille avant un premier tour qui risque d'être sévère pour la candidate LR et son parti.

"Il reste trois jours pour renverser la table, pour tout donner", a répété la candidate LR, en le martelant devant environ 1.500 spectateurs : "ne vous laissez pas voler cette élection". Au premier tour "nous allons faire mentir tous les pronostiqueurs", a ajouté la candidate distancée dans les sondages qui la créditent de 10% des voix. "Nous sommes dans la ville de Jean Moulin, ici on sait ce que résister veut dire", a-t-elle ajouté, très offensive, sur la scène qu'elle arpentait micro en main.

Valérie Pécresse s'en est vivement prise à Emmanuel Macron, président "sans idées" et "du mauvais plagiat", qui "a escamoté la campagne et privé les Français de débat", et taclé le "scénario cynique qu'il veut nous imposer" de "face à face avec les extrêmes au deuxième tour qui est son assurance réélection". Appelant les électeurs à "refuser les deux impasses" de l'"immobilisme" et de "l'extrémisme", elle a lancé : "révoltez-vous contre ces faussaires, ces imposteurs, au premier tour imposez votre liberté, imposez le seul vote de droite".

Depuis sa désignation en décembre dernier par les militants LR, Valérie Pécresse n'est pas parvenue à se hisser en tête des intentions de vote, coincée entre les candidatures d'Emmanuel Macron, de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Dimanche 10 avril, "ce n'est pas seulement le destin de la droite qui se joue, c'est le destin de la France", a-t-elle assuré.