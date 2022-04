Présidentielle 2022 : et si Nicolas Sarkozy ne souhaitait pas de successeur ?

La campagne de Valérie Pécresse peine toujours à décoller alors que le premier tour de l'élection présidentielle se tient dans trois jours. Le fondateur du parti Les Républicains, Nicolas Sarkozy, n'a pas réellement essayé de l'aider.

"Nicolas Sarkozy ne s'est pas engagé auprès de Valérie Pécresse. On sait que leur relation n'est pas des meilleures depuis assez longtemps. Nicolas Sarkozy a pris du champ par rapport aux Républicains", explique le politologue Olivier Rouquan, invité sur RTL. "Nicolas Sarkozy est sensible à l'idée d'emporter un peuple de droite dans un récit et il a su faire ça autour de son charisme donc valider la démarche de Valérie Pécresse devait être difficile pour lui", poursuit-il.

Beaucoup d'élus supposent que Nicolas Sarkozy souhaite rester le dernier président élu de la droite. Nicolas Sarkozy n'aurait pas très envie d'avoir un successeur, un syndrome assez classique chez les anciens présidents. Ils aiment bien qu'on ne puisse pas leur succéder. Le fait qu'il n'ait pas réellement aidé Valérie Pécresse rentre dans cette théorie. On se souvient notamment de ses confidences assassines quelques jours avant le meeting au Zénith de Paris, qui devait la relancer.