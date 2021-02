publié le 01/02/2021 à 11:49

Une "fête de la liberté" organisée le 20 mars ? C'est le souhait de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat à l'élection présidentielle de 2022 veut faire de ce rassemblement, un rendez-vous hautement politique "pour dire à Emmanuel Macron qu'on a repéré ses lois liberticides".

Invité de l'émission On est en direct samedi 30 janvier, le leader de la France insoumise s'oppose une nouvelle fois au président de la République. "Je ne vais pas demander la permission à Emmanuel Macron de faire de la politique. Il faut que l'on fasse de la politique, il faut que l'on pense, que l'on réfléchisse. Il ne faut pas se laisser abattre", a-t-il déclaré.

Selon le député LFI des Bouches-du-Rhône, "vous avez maintenant de plus en plus de gens qui viennent (manifester, ndlr) pour faire la fête". Quant au contexte sanitaire et la crainte d'un reconfinement, Jean-Luc Mélenchon explique que "les manifestations ne peuvent pas être interdites. Vous n'avez pas le droit d'interdire l'expression politique".

Le samedi #20mars, on pourrait faire une #FêteDeLaLiberté, juste avant le printemps. Pour dire à M. Macron qu'on a repéré ses lois liberticides. On viendrait avec nos pancartes et le reste, mais pour une énorme fête qui marcherait. Les manifs ne peuvent pas être interdites. #OEED pic.twitter.com/bozu6Gr2QU — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 31, 2021

Le candidat à l'élection présidentielle cherche à remobiliser son électorat. Le 30 janvier dernier, des rassemblements contre la proposition de loi "Sécurité globale" ont été organisées en France mais n'ont pas connu d'engouement.